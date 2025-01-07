В Уфе спасли собаку, провалившуюся в двухметровый колодец

В Уфе неравнодушный прохожий помог спасти собаку, провалившуюся в глубокий колодец, животное не могло выбраться на поверхность самостоятельно. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

В экстренные службы обратился местный житель, мужчина сообщил, что во время прогулки услышал жалобный лай собаки. Он пошел на звук и обнаружил, что животное провалилось в заброшенный колодец глубиной около двух метров.

Молодой человек, понял, что самостоятельно его вытащить не сможет и обратился за помощью к спасателям. Прибывшие на место сотрудники управления гражданской зашиты при помощи специального приспособления быстро достали пса и отпустили его на свободу.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку. 54-летняя калининградка гуляла со своим доберманом на острове Канта, пес оказался в воде. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться. Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы, им спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Ранее в Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки.