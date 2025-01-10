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В белгородских школах проведут проверки после инцидента в Курске

В Белгородской области проведут внеплановые проверки в школах после ЧП в Курске
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Depositphotos

В образовательных учреждениях Белгородской области и работающих в них частных охранных предприятиях проведут внеплановые проверки систем безопасности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Причиной стал инцидент, который утром 10 января произошел в школе №54 в Курске. 16-летний подросток в шляпе и балаклаве разбил молотком окно в коридоре и ворвался в учебное заведение. При себе у него были молоток, два ножа и жидкость для розжига. Охранник попытался остановить юношу, но не смог. Молодой человек выбежал на улицу, где выбросил сумку с ножами, после чего скрылся. Вскоре его задержали.

Как рассказали в пресс-службе, по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова было проведено совещание по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях региона. В совещании участвовали представители образовательной сферы, силовых структур и органов власти.

«В первую очередь принято решение провести внеплановые проверки работы всех частных охранных предприятий, осуществляющих деятельность в учебных заведениях, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к охране учреждений образования… Параллельно с внеплановой проверкой охранных предприятий должна пройти проверка непосредственно учебных заведений на соответствие требованиям антитеррористической защищенности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что все участники совещания отметили значительную роль сообществ, чатов в соцсетях и мессенджерах в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. В связи с этим будет усилен мониторинг интернет-пространства.

Ранее подросток из Курска рассказал, зачем ворвался в школу с ножами и молотком.

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