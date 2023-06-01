Россиянам рассказали, как научить ребенка безопасно пользоваться интернетом

Самые распространенные опасности для детей в интернете – это мошенничество в онлайн-играх, буллинг, интернет-знакомства, а также самостоятельная публикация конфиденциальной информации в соцсетях. Также может угрожать детям контент со сценами насилия, употребления запрещенных веществ и алкоголя. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.

По словам эксперта, одна из главных опасностей для детей в интернете кроется в онлайн-играх. Там они часто сталкиваются с фишингом, то есть с кражей личных данных и средств путем обмана. Обычно это происходит, когда ребенок, например, хочет улучшить своего персонажа в игре, пытается пополнить онлайн-кошелек и вводит данные банковской карты. Если страница фишинговая, деньги украдут: они спишутся со счета, но не придут на онлайн-кошелек.

«Чтобы защититься от такого рода фишинга, рекомендуется пользоваться проверенными приложениями из официального магазина. Стоит обратить внимание на количество скачиваний: если оно не превышает тысячу, безопаснее найти другой – официальный вариант. Дело в том, что магазины приложений проверяют контент, но не всегда быстро удаляют поддельные копии с непредсказуемым содержанием из-за больших объемов данных», – объяснил Виталий Фомин.

То же касается продажи и покупки персонажей или монет у незнакомцев в онлайн-чатах. Безопаснее приобретать такие товары на популярных площадках-посредниках, а рейтинг и отзывы помогут найти честного продавца. Не стоит оплачивать покупки и по ссылке в чате, даже если при таком варианте обещают скидки и подарки. Проверить достоверность информации в мессенджере невозможно, поэтому высок риск столкнуться с мошенниками.

«Регулярно дети в интернете сталкиваются и с агрессией. Онлайн-травля мало чем отличается от издевательств в школе, а ее итогом может быть замкнутость, затяжная депрессия или даже попытка самоубийства. Чтобы защитить ребенка, необходимо быстро заблокировать агрессора и исключить любое общение с ним. Часто сталкиваются дети и с шантажом после онлайн-знакомств. Так к ним в друзья добавляется незнакомец и представляется сверстником противоположного пола. Завязывается диалог, а когда между собеседниками устанавливается доверие, злоумышленник просит выслать откровенное фото. Если ребенок отправляет снимок, мошенник переходит к шантажу. Он рекомендовал научить детей не отправлять никому свои фото и предупредить их, что на другой стороне может сидеть мошенник», – рассказал эксперт по информационной безопасности.

Предостеречь стоит детей и о размещении конфиденциальной информацию в соцсетях. Например, некоторые дети и родители публикуют фотографии с геолокацией — злоумышленник может найти и перехватить ребенка в указанном месте. Некоторые размещают в соцсетях фотографии с билетами в отпуск и датами отсутствия, что упрощает преступникам ограбление. Основная рекомендация – не публиковать в интернете ничего, что можно использовать недобросовестно.

«Защитить ребенка от контента со сценами насилия и употребления запрещенных веществ поможет родительский контроль. Также рекомендуется установить на смартфон и компьютер ребенка антивирус, чтобы исключить появление вредоносных программ на устройстве. Для детей младшего возраста можно настроить поисковую выдачу так, чтобы скрывать откровенный контент в «Яндексе», Google и на YouTube. Рекомендации работают до определенного возраста: подростки с легкостью обходят запреты. Но для детей помладше эти советы будут очень кстати», – констатировал эксперт.

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