В ФТС объяснили, сколько шоколада можно провезти без уплаты пошлин

ФТС: без уплаты пошлины можно ввозить товары весом не более 50 кг

Без уплаты пошлины можно ввозить товары, стоимость которых не превышает €10 тыс., и весом не более 50 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) в ответ на вопросы о правилах провоза шоколада.

«Товары для личного пользования, ввозимые воздушным транспортом, могут быть беспошлинными, если их стоимость не превышает €10 тыс., и вес не превышает 50 кг», — добавили в пресс-службе ФТС.

Также в ФТС уточнили, что при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза товарами для личного пользования считаются вещи, предназначенные для индивидуальных потребностей граждан и не связанные с предпринимательской деятельностью.

10 января сообщалось, что в Тюмени индивидуальный предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств из-за нелегально ввезенного в Россию дубайского шоколада. В багаже мужчины нашли 72 плитки лакомства по 230 грамм.

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