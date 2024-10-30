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Россиянина из Подмосковья задержали из-за перевода денег террористам

В Егорьевске мужчину задержали за финансирование терроризма

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Подмосковья подозревают в финансировании терроризма. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023 года мужчина из Егорьевска отправлял деньги подразделению террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Средства представители группировки использовали для своей деятельности в РФ.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения», – сообщается в публикации.

До этого в Москве иностранца задержали по той же статье. Как полагают следователи, мужчина отправлял деньги террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»(запрещена в РФ). Сейчас специалисты СК устанавливают соучастников.

В рамках закона за это предусмотрено наказание от 8 до 15 лет. Адвокат иностранца утверждает, что его подопечный отправлял средства в качестве возврата долга.

Ранее в Якутии мигранта приговорили к 9 годам колонии за содействие терроризму.

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