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Психолог прокомментировал инцидент с подростком в курской школе

Психолог Моргунов: подростковый возраст является самым тяжелым в жизни человека
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал инцидент в Курске, где вооруженный молотком подросток ворвался в школу. По его словам, подростковый возраст является одним из самых проблемных периодов жизни человека.

«Это связано с тем, что в этот промежуток времени одни системы организма опережают в своем развитии другие, а другие запаздывают. Мы физически видим вполне взрослого человека, а по некоторым психологическим аспектам это еще далеко не взрослый человек. Внутри самой психики тоже все с разной скоростью развивается», — объяснил Моргунов.

Он добавил, что интеллект у подростков может развиваться гораздо быстрее, чем эмоциональная регуляция. Именно поэтому несовершеннолетние больше подвержены тревожным состояниям.

Инцидент произошел 10 января в курской школе №54. Молодой человек в балаклаве разбил стекло и бросил сумку с ножами и жидкостью для розжига, после чего скрылся с места. Личность школьника уже установили, с ним общаются психологи. СК возбудил уголовное дело, а врио губернатора Александр Хинштейн призвал сделать выводы из случившегося. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее студентка напала с молотком на учащихся на территории университетского кампуса.

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