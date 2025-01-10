Студентка напала с молотком на учащихся на территории университетского кампуса

В пригороде Токио студентка напала с молотком на людей на территории кампуса

В Японии 20-летняя девушка набросилась с молотком на людей на территории университетского кампуса. Об этом сообщает The Mainichi.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в пригороде Токио. Информация о нападении поступила в полицию около четырех часов дня — звонивший отметил, что студентка с молотком напала на учащихся в кампусе университета Хосэй.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. У них незначительные травмы, которые не требуют госпитализации.

Обстоятельства случившегося устанавливает местная полиция.

В этот же день в Курске 16-летний подросток с молотком пришел в одну из городских школ и разбил входную дверь. Поводом для подобного поступка, по словам юноши, стала неразделенная любовь. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что школьника из Балаганска, напавшего на одноклассников с молотком, определили в специализированное учреждение.