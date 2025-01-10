Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студентка напала с молотком на учащихся на территории университетского кампуса

В пригороде Токио студентка напала с молотком на людей на территории кампуса
close
Issei Kato/Reuters

В Японии 20-летняя девушка набросилась с молотком на людей на территории университетского кампуса. Об этом сообщает The Mainichi.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в пригороде Токио. Информация о нападении поступила в полицию около четырех часов дня — звонивший отметил, что студентка с молотком напала на учащихся в кампусе университета Хосэй.

По предварительной информации, пострадали восемь человек. У них незначительные травмы, которые не требуют госпитализации.

Обстоятельства случившегося устанавливает местная полиция.

В этот же день в Курске 16-летний подросток с молотком пришел в одну из городских школ и разбил входную дверь. Поводом для подобного поступка, по словам юноши, стала неразделенная любовь. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что школьника из Балаганска, напавшего на одноклассников с молотком, определили в специализированное учреждение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами