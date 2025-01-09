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Российские врачи спасли женщину с перекрутом кишечника на 720 градусов

В Подмосковье врачи спасли женщину с перекрутом кишечника на 720 градусов
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Unsplash

Врачи Электростальской больницы спасли 55-летнюю пациентку с перекрутом части кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильные боли внизу живота. Они беспокоили женщину несколько дней, и в итоге она обратилась за помощью. Обследование показало наличие новообразования в малом тазу. Врачи приняли решение об экстренной операции.

Во время вмешательства медики обнаружили, что новообразование вызвано крайне редкой патологией — «аксиальным перекрутом дивертикула Меккеля». Врачи пояснили, что часть кишки диаметром 15 сантиметров вместе с содержимым перекрутилась вокруг своей оси на 720 градусов и выпятилась.

«Операция прошла успешно. Дивертикул был удален без раскручивания, а затем направлен на гистологическое исследование», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Экспертиза показала, что опухоль была доброкачественной.

Пациентка долго восстанавливалась в стационаре, после чего ее выписали домой.

Ранее в подмосковном Пушкино врачи диагностировали девочке нетипичный аппендицит и спасли ей жизнь.

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