В Роспотребнадзоре оценили угрозы для России из-за вспышки оспы обезьян в Китае

Роспотребнадзор: вспышка оспы обезьян в КНР не указывает на новые угрозы для РФ

Вспышка оспы обезьян, спровоцированная вирусом варианта Ib в Китае, не свидетельствует о возникновении новых угроз для России. Ситуация находится под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Согласно представленным данным, в Китае был зафиксирован групповой случай оспы обезьян, связанный с заболевшим иностранным гражданином, который вернулся из Демократической Республики Конго, а также четырьмя его близкими контактами, проявляющими легкие симптомы.

«Кластерная вспышка оспы обезьян, обусловленная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на новые угрозы для Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Вспышка штамма Clade Ib произошла летом в Демократической Республике Конго. Вирус вызывает озноб, лихорадку, сыпь и другие поражения кожи, и передается при телесном контакте. Осенью о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян сообщали Великобритания, Индия, США, Германия и другие страны.

В начале декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что мутации могут привести к тому, что вирус оспы обезьян сможет передаваться воздушно-капельным путем.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявили во Франции.