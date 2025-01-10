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Кировчанин испугался уголовного дела и перевел аферистам 3,2 млн рублей

В Кирове мужчина перевел мошенникам 3,2 миллиона рублей
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Житель Кирова перечислил аферистам более трех миллионов рублей, испугавшись уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мошенники связались с мужчиной через мессенджер от лица бывшего начальника и рассказали о проверке. Средства со счетов организации якобы уходили на финансирование армии недружественного государства, поэтому правоохранители решили проверить даже экс-работников.

Аферист напугал мужчину тем, что он может стать фигурантом уголовного дела, поэтому кировчанин выполнял все инструкции звонивших ему «сотрудников ФСБ» и других организаций. Деньги он переводил на счета, продиктованные злоумышленниками. Всего он отправил 3,2 миллиона рублей, часть из которых занял у близких.

«Последнюю операцию на сумму 200 тысяч рублей банк отклонил как подозрительную – только в этот момент мужчина понял, что его обманывают», – сообщается в публикации.

Мужчина обратился в полицию. На данный момент личности злоумышленников устанавливают.

Ранее супруги из Подмосковья обманули маркетплейс на 18 млн рублей.

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