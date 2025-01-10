Врач рассказала, как предотвратить потерю слуха

Защита ушей от громких звуков с помощью берушей или наушников с шумоподавлением поможет снизить риск потери слуха с возрастом. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-хирург Екатерина Дмитренко.

«Забота о здоровье ушей — это еще один важный аспект сохранения слуха. Воспалительные процессы в ухе могут привести к потере слуха и другим осложнениям. Регулярные осмотры у врача помогут выявить и предотвратить потенциальные проблемы», — продолжила эксперт.

По ее словам, при появлении боли или первых признаков снижения слуха важно сразу же обратиться к врачу. Для сохранения слуха Дмитренко также советует придерживаться правильного питания и заниматься спортом.

Британский аудиолог Роб Ормерод до этого говорил, что высокий уровень сахара в крови может разрушать кровеносные сосуды в ушах, провоцируя ухудшение слуха. По словам специалиста, исследования показывают, что у людей с диабетом риск потери слуха повышен в два раза. Ухудшение способности нормально воспринимать звуковую информацию может развиться из-за повреждения ушных кровеносных сосудов.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли из уха пожилой россиянки бусину, с которой она проходила 76 лет.