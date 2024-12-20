Врачи извлекли из уха пожилой россиянки бусину, с которой она проходила 76 лет

Пенсионерка из Подмосковья узнала, что прожила с бусиной в ухе почти всю жизнь, когда обратилась к врачам с жалобой на слух. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Недавно на профилактический осмотр в Видновскую больницу пришла 81-летняя женщина. На приеме у оториноларинголога пациентка призналась, что страдает от ухудшения слуха в правом ухе. При осмотре врач обнаружил серную пробку, а после того, как удалил ее, с помощью отоскопа разглядел в слуховом проходе поблескивающий инородный предмет, которым оказалась бусина. Медик зацепил ее специальным крючком и извлек без анестезии.

Рассмотрев «находку», женщина вспомнила, что когда ей было пять лет, у нее порвалось ожерелье, один из фрагментов которого тогда так и не удалось найти. Пациентка отметила, что теперь прекрасно слышит, и решила оставить бусинку на память.

Ранее сообщалось, что женщина прожила более двух лет с ножницами в брюшной полости, забытыми во время операции.