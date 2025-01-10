В Соцфонде назвали максимальную сумму, которую могут получить работники за больничный

В 2025 году максимальный размер выплаты по больничному составит 172 488,69 рубля за месяц. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«Для расчета больничных берется средний заработок за 2 предыдущих года. Размер пособия зависит от страхового стажа и размера зарплаты», — говорится в сообщении.

Так, выплата за один день больничного может составить максимум 5 673,97 рубля. Кроме того, 100% начислений могут получить граждане со стажем более 8 лет, 80% — со стажем от 5 до 8 лет, а 60% — со стажем менее 5 лет.

В то же время для сотрудников с зарплатой меньше МРОТ или страховым стажем менее полугода средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов — они затронут людей, часто уходящих на больничный. Для тех, кто за последние полгода четыре и более раз признавался нетрудоспособным, срок больничного будет ограничен тремя днями. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии.

Сейчас врачи могут самостоятельно выдавать больничные на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Для их продления также требуется одобрение врачебной комиссии.

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