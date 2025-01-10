Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Соцфонде назвали максимальную сумму, которую могут получить работники за больничный

Соцфонд: максимальный размер больничного составляет более 170 тысяч рублей
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В 2025 году максимальный размер выплаты по больничному составит 172 488,69 рубля за месяц. Об этом сообщает Социальный фонд России.

«Для расчета больничных берется средний заработок за 2 предыдущих года. Размер пособия зависит от страхового стажа и размера зарплаты», — говорится в сообщении.

Так, выплата за один день больничного может составить максимум 5 673,97 рубля. Кроме того, 100% начислений могут получить граждане со стажем более 8 лет, 80% — со стажем от 5 до 8 лет, а 60% — со стажем менее 5 лет.

В то же время для сотрудников с зарплатой меньше МРОТ или страховым стажем менее полугода средний дневной заработок рассчитывается с учетом минимального размера оплаты труда — 22 440 рублей.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов — они затронут людей, часто уходящих на больничный. Для тех, кто за последние полгода четыре и более раз признавался нетрудоспособным, срок больничного будет ограничен тремя днями. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии.

Сейчас врачи могут самостоятельно выдавать больничные на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Для их продления также требуется одобрение врачебной комиссии.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами