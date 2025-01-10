Врач рассказал, как защититься от метапневмовируса

Масочный режим поможет защититься от метапневмовируса, всплеск заболеваемости которым зафиксировали в Китае. Об этом Сиб.фм рассказал эпидемиолог Яков Новоселов.

По его словам, маски нужно носить в период повышенной заболеваемости, особенно в местах массового скопления людей. Помимо этого, врач посоветовал чаще мыть руки и соблюдать другие правила гигиены. Он также уточнил, что вирус не является новым.

«Метапневмовирус известен уже более 20 лет и является одной из причин ОРВИ. Он похож на грипп, аденовирус и коронавирус: вызывает насморк, поражение дыхательных путей, иногда — пневмонию», — отметил Новоселов.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова до этого говорила, что вспыхнувший в Китае и распространяющийся в других странах метапневмовирус (HMPV) менее опасен, чем COVID-19 и грипп, из-за того, что не может также стремительно меняться. Широкого распространения он не имеет, врачам давно известен, поэтому профилактика заражения в целом схожа со стандартными мерами по защите от ОРВИ, уточнила она.

Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости метапневмовирусом.