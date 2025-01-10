Российский студент совершил самоубийство из-за украинских мошенников

Первокурсник Московского физико-технического института (МФТИ) Петр Ветчинкин совершил самоубийство под давлением украинцев, добивавшихся от него совершения теракта. Соответствующая информации опубликована на странице студента в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно сообщению, молодой человек скончался 21 декабря 2024 года. Украинские мошенники «терроризировали» Ветчинкина по телефону в течение шести часов, «навешивали» на него кредиты, писали недостоверные письма о том, что он якобы состоит в экстремистской организации, а также угрожали расстрелом его семьи и близких людей.

«Он мужественного пытался разобраться со всем один. Мошенники довели его до самоубийства. 27.12.24 состоялись похороны», — сказано в сообщении.

В другом сообщении, опубликованном от лица матери Ветчинкина, говорится, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена хронология взаимодействия студента с мошенниками. Так, по ее словам, примерно с 12 часов дня 21 декабря молодой человек «находился в непрерывной переписке» с неизвестными лицами и отвечал на их звонки.

«В 17:55 он вышел из дома, где находился на выходных вместе со мной и дочерью, после этого мобильный телефон был сразу выключен. В ходе следствия установлено время смерти примерно в районе 20:00», — написала мать погибшего.

7 января в министерстве внутренних дел РФ рассказывали, что в 2024 году телефонные мошенники продолжали активно представляться сотрудниками правоохранительных органов и заявлять, что с банковских счетов законопослушного гражданина происходит финансирование украинской армии.

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