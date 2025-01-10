Россиянин попросил у сотрудников ДПС разрешения попить воды и остался без прав

В Барнауле местный житель странно повел себя во время досмотра сотрудниками Госавтоинспекции и остался без водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как уточнили в управлении, сотрудники ДПС ночью остановили жителя города и попросили у него документы. Тот предоставил права, а также другие бумаги, после чего попросил у инспекторов разрешения попить воды. Далее водитель достал с заднего сиденья автомобиля бутылку со спиртным и выпил ее в присутствии полицейских. После этого он согласился на освидетельствование, которое подтвердило превышение допустимых показателей содержания алкоголя в организме алкоголя.

Мужчину осудили за противоправные действия, обязали выплатить штраф, а также лишили водительского удостоверения на полтора года.

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