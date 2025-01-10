В Волгоградской области приступят к проекту обводнения Волго-Ахтубинской поймы

Строительство и введение в эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) в Волгоградской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» повысит уровень обводненности реки Волги, улучшив работу водохранилищ на реке Волге. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В Волго-Ахтубинской пойме с 2025 года по 2030 год планируется построить масштабный комплекс ГТС, предназначенный для обводнения территории поймы независимо от сбросов через Волжскую гидроэлектростанцию.

Строительство комплекса ГТС в регионе станет одним из главных мероприятий федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Его реализация повысит экологическую защищенность территории поймы, создаст новые стимулы для модернизации сельского хозяйства, обеспечит область современными рекреационными зонами. На данный момент проект ожидает получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Ранее сообщалось, что у жителей Волгоградской области четверо суток не было воды из-за коммунальной аварии.