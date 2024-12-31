«Ситуация хуже, чем в Африке»: жители Волгоградской области 4 суток остаются без воды

У жителей города Котово Волгоградской области четвертые сутки нет воды из-за коммунальной аварии. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Анастасия, у людей в квартирах «грязь и горы немытой посуды», а власти при этом утверждают, что проблем нет.

«Я являюсь жительницей города Котово и проживаю здесь с самого детства. Воды нет с 28-го числа, то есть с субботы по сегодняшний день. Власти на связь совершенно не выходят, только отписки, что все «ок», но ничего не ок. Воду привозят, но пишут разное. Кто-то пишет, что вода хорошая, а кому-то техническая достается. Мы не обращались к подвозу воды, потому что, судя по заявкам, что оставляют другие жители, эта вода чуть ли не весь день едет. И вынуждены люди вот уже четвертый день сидеть без воды. Грязные, вонючие, в квартире грязь, гора немытой посуды. Так и думаешь, что скоро тараканы заведутся от этой посуды, а на голове вши появятся», — пожаловалась она.

Женщина отметила, что не доверяет качеству воды, которую развозит администрация, поэтому вынуждена покупать ее в магазинах. Анастасия посоветовала, что у ее семьи нет желания отмечать Новый год из-за отсутствия возможности помыть посуду.

«Покупаем воду в магазинах, у меня еще и маленький ребенок есть, два года дочке, поэтому воде, которую развозят, я не доверяю. Даже подмыть ребенка такой водой боюсь, поэтому трачу личные деньги на воду. А Новый год отмечать не будем, так как ни желания, ни возможности помыться и помыть посуду нет. Надеюсь, конечно, что когда-нибудь вода дойдет до нас, дай бог, чтобы к вечеру хотя бы. Тогда и настрой на празднование Нового года появится. Столько обращений уже составлено и губернатору Волгоградской области, и президенту РФ, все без толку, ситуацию спускают на местный уровень, а от местных администраций одни глупые отписки. На водовод губернатором Волгоградской области были выделены немалые деньги нашей администрации, водовод обещали и в том году, и в этом году, даже приезжало телевидение, но водовода так и нет. Пишут, конечно, местные власти, что сколько-то километров построено, но что-то мало верится. Иначе не было бы прорывов!» — уточнила она.

Еще одна местная жительница Юлия в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что у многих семей есть запас набранных бутылок в домах, но сейчас и они на исходе, поэтому все планы на Новый год «рухнули».

«Я воду не заказывала. Эта ситуация у нас часто бывает, поэтому есть свои запасы, но и они на исходе. Это банальные пятилитровые бутылки с водой, ранее набранные. В нашем городе ситуация очень сложная с водой, поэтому запас воды в квартирах должен быть всегда. Настроение, естественно, праздничное испорчено, все планы рухнули — по-человечески не помыться, не приготовить стол! А [каково] старикам и семьям с маленькими детьми, даже представить страшно! Город дежурит на родниках в надежде хоть немного воды набрать! XXI век, а ситуация с водой хуже, чем в Африке», — заключила она.

Жительница Котова Олеся подчеркнула, что перебои с водой в городе длятся уже несколько лет.

«Воды действительно нет с субботы. Сейчас вода пошла, но маленькой струйкой. Я живу в своем доме, заявку на воду не делала, так как колодец общий на нашей улице, но ситуации это не меняет. Сейчас муж дома, есть кому воду таскать, а уедет, и как я одна с двумя маленькими детьми это буду делать? Хочется жить по-человечески с водой в кране! А проблема с водой уже много лет, только за последний год очень много раз отключали, бывает и неделями без воды сидим. Мы, котовчане, воду видим крайне редко, зато водоканал платежки вовремя носит», — подчеркнула женщина.

Коммунальная авария произошла в городе Котово Волгоградской области 28 декабря. Как информировали власти, ремонтная бригада приступила к устранению утечки, однако во время работ обнаружила еще одну на старом участке водопровода. 31 декабря администрация сообщила, что система водоснабжения города заполняется, а жителям организован подвоз воды. Однако пользователи в комментариях утверждают, что ситуация в их домах остается прежней.

Ранее жительница подмосковного Одинцово пожаловалась на ежедневное отключение света в доме на 7 часов.