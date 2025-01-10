Китайских хакеров обвинили в краже данных правительственного комитета США

Хакеры из Китая похитили информацию из базы данных комитета США по иностранным инвестициям. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника в правительстве.

«Хотя нет никаких доказательств того, что был получен доступ к секретной информации, есть опасения, что собранные воедино несекретные данные могут предоставить китайцам полезную разведывательную информацию», — говорится в статье.

Утверждается, что хакерская атака на систему американского минфина могла быть более масштабной. При этом в посольстве Китая причастность к произошедшему отрицают, напомнив, что доказательств этому нет.

В декабре комитету по иностранным инвестициям предоставили полномочия по проверке недвижимости неподалеку от военных баз США. Предполагается, что связанные с КНР лица могут покупать землю с целью шпионажа за американскими объектами.

В конце ноября CNN сообщал, что в Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.

Ранее США ввели санкции против китайской компании, обвиняемой в кибератаках.