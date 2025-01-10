Пострадавших от нападения матери детей вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга

KP.RU: в Екатеринбурге врачи готовят к операции детей, изрезанных матерью

Детей, пострадавших во время нападения матери в Красноуральске, перевели в больницу в Екатеринбурге. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, в медучреждение их доставили на вертолете. У девочки и мальчика диагностировали резаные раны предплечий.

«Дети находятся в сознании, в состоянии средней тяжести», – сообщается в публикации.

По данным издания, перед тем, как изрезать детей ножом, родительница общалась с кем-то по телефону, во время разговора женщина ругалась.

По словам соседа, семья переехала в Красноуральск из Екатеринбурга из-за проблем с ПДН. Мать нашла квартиру, где позже, как сообщали СМИ, изрезала девятилетнюю дочь и семилетнего сына ножом.

Детям удалось сбежать. Мальчик укрылся в соседнем подъезде и позвал на помощь, девочка вышла из жилья и потеряла сознание. Прибывшие на место полицейские обнаружили мать пострадавших под окнами дома.

Ранее петербуржец избил жену и детей и угрожал им.