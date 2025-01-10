Эксперт объяснил, почему многие россияне отказываются от карьеры и денег

Не всем людям обязательно нужно стремиться к карьерным вершинам и высокому заработку, так как подобные амбиции часто навязываются обществу. Вполне нормально, если человек выбирает всю жизнь проработать на одной должности, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Работать всю жизнь официантом, например, и получать удовольствие от того, чем занимаешься каждый день – это нормально. Амбиции — это не что-то обязательное в жизни», — убежден эксперт.

По его мнению, зачастую «красивая жизнь» — это только картинка, соответствующая внешним стандартам, необязательным для всех.

Однако в то же время Валинуров согласился, что выбор жить, не стремясь к развитию карьеры, ограничивает людей в плане материальных радостей – к примеру, путешествий. Но стремятся к этому не все – для многих людей удовольствие от работы и стабильность важнее, - пояснил специалист. Счастье в любом случае не измеряется деньгами или должностью, заключил карьерный консультант.

Напомним, также он отмечал, что начинать работать студентам нужно еще во время учебы, причем не на подработках курьером или мерчендайзером, а на таких профессиях, которые станут ступенью к карьере мечты.

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