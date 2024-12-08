Россиянам дали советы, как справиться с карьерным выгоранием в конце года

Эмоциональное выгорание все чаще становится реальностью для людей, ориентированных не только на карьерные достижения. С отсутствием интереса к рабочим задачам, потерей мотивации или стремлением выполнять задачи по минимуму может столкнуться каждый, особенно в декабре, в предвкушении праздников. Главное — вовремя распознать это состояние, избежать негативных последствий и восстановить баланс. Как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Наталья Рогова, соосновательница сервиса карьерного коучинга insight.

Выгорание — это процесс постепенного истощения на эмоциональном, интеллектуальном и физическом уровнях. Оно накапливается как «снежный ком», не появляясь за одну ночь.

«Эмоционально такое состояние проявляется в том, что работа перестает приносить удовольствие. Человек не видит смысла в своих задачах и все чаще думает об отдыхе. Вместе с этими мыслями люди часто продолжают мысленно «оставаться на работе» даже в выходные, перед сном или во время прогулок, теряя способность полностью отключаться от профессиональных забот. Как итог, появляются проблемы с концентрацией внимания и навязчивые размышления о рабочих задачах — одни из характерных признаков эмоционального выгорания», — объяснила она.

Физические проявления этого состояния — усталость, которая не проходит даже после отдыха. Плохой сон, головные боли, апатия — всё это симптомы, которые нельзя игнорировать. И чем дольше мы находимся в этом состоянии, тем сложнее из него выбраться.

Выгорание развивается постепенно. Можно выделить три ключевых этапа.

«Потеря мотивации. На этой стадии человек замечает, что работа больше не приносит радости, а кажется бесконечной рутиной. Ошибки в работе. На втором этапе начинают страдать когнитивные функции. Человек совершает ошибки в задачах, которые раньше выполнял автоматически. То, на что раньше уходило полчаса, теперь требует усилий, появляется желание взять длительный перерыв. Физическое истощение. Нарушения сна, проблемы с питанием, постоянное чувство усталости и физической слабости становятся частью повседневной жизни. На этом этапе многие оценивают своё состояние как критическое. Часто возникает ощущение безысходности и желание «просто исчезнуть», — сказала специалист.

Эксперт подчеркивает: главное — не доводить себя до крайней стадии. Обращение за помощью возможно на любом этапе, и выбор специалиста зависит от ситуации и наличия эмоциональных сил ее решать.

«Если вы начинаете ощущать первые признаки неудовлетворенности своей работой или жизнью, но вы готовы действовать для изменения ситуации, имеет смысл обратиться к коучу. Такой специалист поможет выявить основные источники дискомфорта, понять, что именно не устраивает, и определить возможные пути улучшений. Человек уже ощущает значительное истощение, его эмоциональное состояние можно охарактеризовать как напряженное, но еще не критическое — силы действовать остаются. Психолог помогает выявить ключевые триггеры стресса и научиться восстанавливаться», — отметила Рогова.

Если вы чувствуете, что выгорание начало серьезно влиять на ваше физическое или психическое состояние, важно обратиться к врачу. Психиатр может помочь вам разобраться в глубинных причинах стресса и выгорания, а также использовать методы лечения, направленные на восстановление.

«Многие люди пытаются справиться с выгоранием самостоятельно, но важно трезво оценивать, сколько времени вы готовы потратить на решение проблемы. А общие рекомендации из интернета зачастую не подходят для каждого конкретного случая. Если в течение месяца-полтора ситуация не меняется, лучше обратиться за профессиональной помощью. Часто мы остаемся заложниками своего восприятия. Профессиональный взгляд со стороны поможет увидеть то, что вы, возможно, упустили. Даже одна консультация может прояснить ситуацию. Важно помнить, что выгорание — это сигнал, который нельзя оставлять без внимания. Обратиться за помощью не стыдно, а иногда — жизненно необходимо», — резюмировала она.

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