Россиянам рассказали, с каких профессий лучше всего начинать карьеру

Студенты и выпускники вузов часто работают в кофейнях или службах доставки. Но чтобы построить карьеру, важно сделать правильный выбор. Главным толчком для успешного профессионального пути являются первые три места работы, заявил Общественной Службе Новостей карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Начать работать лучше всего еще во время учебы, причем не на подработках курьером или мерчендайзером, а на таких профессиях, которые станут ступенью к карьере мечты, считает эксперт.

«Если мы говорим именно про профессию, то уже в студенческое время есть смысл сходить на какие-то стажировки именно по специальности», — пояснил он.

Многие работодатели предоставляют студентам стажировки, найти их можно на сайтах с вакансиями, добавил Валинуров. Толчком для построения карьеры являются первые три места работы, подчеркнул он. Так, учащиеся финансовых вузов могут устроиться в банк, а желающие работать в производственных компаниях пойти стажером в соответствующие фирмы. Обычно на серьезные должности начинающих специалистов не берут, но это только первый этап, подчеркнул специалист.

«Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы еще два-три месяца не поработать без оплаты, — добавил он. — За счет таких возможностей можно поэкспериментировать и посмотреть на разных работодателей».

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