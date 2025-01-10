Названы главные тренды 2025 года в косметологии

На сегодняшний день в косметологии больше всего ценятся индивидуальность и естественность, в то время как перекраивание лица до неузнаваемости уходит на второй план. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог, дерматоонколог Валентина Насонова.

По ее словам, в 2025 году в косметологии будут действовать несколько трендов, и первый из них — «Быстро и качественно».

«В условиях постоянного цейтнота пациенты отказываются от длительной реабилитации. Это говорит о том, что такие процедуры, как агрессивные лазерные шлифовки, после которых днями и неделями нет желания покидать дом, теряют свою актуальность», — пояснила специалист.

Она добавила, что предпочтение отдается быстрым, но не менее эффективным методам, к примеру, аппаратным процедурам.

Естественные, а не «перекачанные» губы, и тщательный домашний уход за кожей, также являются трендами наступившего года, заключила Насонова.

Косметолог-эстетист, исполнительный директор, Co-founder бренда Lifecode Екатерина Островская до этого говорила, что мягкие скрабы и маски с экстрактами алоэ вера и зеленого чая помогут успокоить и восстановить кожу после новогодних праздников.

Эксперт также посоветовала сделать легкий массаж лица, чтобы простимулировать кровообращение и разгладить рельеф кожи.

Ранее косметолог перечислила помогающие при отеках овощи.