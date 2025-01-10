Психолог объяснила, как злоупотребление гаджетами влияет на мозг

Человеческий мозг заточен на существование в реальном офлайн-мире, поэтому кардинальное изменение образа жизни и погружение в гаджеты негативно отражается на нем. Для полноценной работы мозга и развития мышления необходимы активность и разнообразные занятия за пределами интернета, пояснила психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

«Если человек по жизни офлайн, рисует, его мозг функционирует полноценно», — подчеркнула специалист.

Центральная нервная система у человека распространена по всему телу, нервные окончания и импульсы идут ко всем его участкам. Если при этом у человека будет работать только визуальная составляющая, то остальные будут атрофироваться, считает психолог.

Особенно негативно на мозг влияет отсутствие физической нагрузки, в том числе нарушается выработка гормонов, что грозит депрессией. Дугенцова призвала соблюдать баланс при планировании личного времени, вписывая в расписание прогулки, спорт и другие активности. Если не уделять внимание важным компонентам жизни, то это приведет к обострению психологических и психиатрических проблем, вплоть до развития серьезных заболеваний, предупредила специалист.

Ученые до этого выяснили, что интернет-зависимость может вызывать негативные изменения в мозге подростков, которые сказываются на их способности управлять эмоциями, памяти и других важных когнитивных свойствах. Результаты исследования подчеркнули сходство между интернет-зависимостью и другими формами аддикций, такими как наркомания или лудомания (болезненная тяга к азартным играм).

Ранее Мясников предсказал уход человечества в «Матрицу» из-за зависимости от гаджетов.