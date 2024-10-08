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Мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах

Мошенники снова обманывают россиян обещаниями легкого заработка на маркетплейсе

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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Мошеннические схемы, обещающие доход за оценку и покупку товаров на маркетплейсах, снова стали актуальными. Об этом сообщил президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь на форуме «Кибертех ― 2024». Его заявление «Газете.Ru» передала пресс-служба банка.

Суть схемы в том, что россияне получают предложения о подработке от якобы представителей крупных маркетплейсов через мессенджеры. Пользователям предлагают оценить товары, отправив скриншоты, за что платят обычно 300–500 рублей. Это может создать иллюзию заработка и подтолкнуть к дальнейшему сотрудничеству с аферистами.

В дальнейшем мошенники могут развить ситуацию по двум сценариям. В первом случае они просят купить определенный товар, обещая вознаграждение, но в итоге жертва теряет свои деньги и не получает ни товара, ни оплаты. Во втором случае, если человек отказывается, ему предлагают предоставить свою банковскую карту для получения «комиссии» от других покупок. В этом случае он становится дроппером, невольно участвуя в выводе похищенных средств.

«Если вам предлагают работу без необходимости в навыках и обещают высокий доход, будьте осторожны. Вероятно, это мошенничество. Риски включают как потерю денег, так и возможное уголовное наказание за участие в схемах. Рекомендую быть бдительными и избегать сомнительных предложений о заработке», — пояснил Лебедь.

Руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов напомнил, что телефонные мошенники всегда рассчитывают на панику потенциальной жертвы.

Ранее россиянам рассказали, что делать при потере банковской карты.

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