Россиянин с телевизором привлек внимание полицейских и стал фигурантом уголовного дела

В Чебоксарах 21-летний молодой человек попал под уголовное преследование после того, как продал несколько вещей из арендованной им квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Чувашской Республике.

Юноша попал в поле зрения правоохранительных органов случайно — полицейские обратили на него внимание, когда он шел по улице с телевизором в руках. В ходе разбирательства, молодой человек признался, что нес технику на продажу. Также юноша рассказал, что в декабре он уже продал пылесос и микроволновку. Все предметы он вынес из квартиры, которую снимает. При этом владельцы жилья ни о чем не подозревали.

Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Чебоксарец пояснил, что осенью 2024 года вернулся из армии и решил жить один. Он снял квартиру, после чего стал злоупотреблять азартными играми. Технику он продавал, чтобы вложить полученные средства в игры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее депутат-каратист из Башкирии стал фигурантом дела из-за домогательств в отношении 13-летней ученицы.