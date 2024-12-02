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Трехлетний повар удивил пользователей соцсетей

Independent: трехлетний повар из Англии удивляет соцсети своими кулинарными видео

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cookingwithcarter/TikTok

Пользователей соцсетей удивляет трехлетний повар из Англии, пишет Independent.

Трехлетний мальчик по имени Картер стал популярным в соцсетях после того, как его кулинарные видео собрали десятки миллионов просмотров. Родители ребенка рассказали, что сын всегда любил готовить и с удовольствием обучает других. В своих роликах дошкольник готовит разные блюда: от фруктового салата до шарлотки.

«Картер любит заставлять людей улыбаться», — добавила мать мальчика.

Родители уверяют, что их цель была не в том, чтобы заработать на ребенке, а в том, чтобы помочь ему находить увлечения и самовыражаться. Отец Картера признается, что он воодушевлен тем, что многие радостно реагируют на видео сына и предлагают ему новые рецепты.

Кулинарные советы Картера активно обсуждаются в сети, а сам мальчик с радостью делится своими рецептами и даже получает подарки от поклонников.

Ранее четырехлетний мальчик заказал с ноутбука матери фруктовый лед на сумму $2000.

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