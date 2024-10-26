В Петербурге подросток госпитализирован после вейпа

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию, после того как покурил вейп, передает РЕН ТВ.

Источник рассказал, что после курения юноша плохо себя почувствовал. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии с ингаляционным отравлением.

24 октября «Коммерсантъ» узнал, что в России обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов людям, которые родились после 31 декабря 2009 года.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный поддержал эту идею и в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что, помимо самого ограничения, нужен комплекс мер, чтобы люди отказывались от сигарет сознательно. В противном случае эффекта от инициативы не будет. По его мнению, к ограничению курения надо двигаться «аккуратно, медленно, системно», так как запреты здесь играют далеко не главную роль.

Ранее врач рассказал про «попкорновую» болезнь легких от вейпа.