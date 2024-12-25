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Мэр Москвы отметил рост качества городской среды столицы

Собянин: с 2010 года в Москве сформировался мощный транспортный каркас
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Егор Алеев/РИА Новости

С 2010 года в Москве была создана мощная транспортная инфраструктура. Об этом, представляя Мосгордуме ежегодный отчет о работе правительства Москвы, мэр столицы рассказал Сергей Собянин.

По его словам, по сравнению с другими крупными городами мира Москва была позади в использовании пространства и качестве городской среды.

Собянин акцентировал внимание на том, что столице удалось разработать эффективную транспортную инфраструктуру, в которую входят ключевые автомагистрали, метро и городская железная дорога.

Кроме того, он уточнил, что в данный момент осуществляется широкомасштабная трансформация и переосмысление функций промышленных зон.

Ранее Собянин отметил, что цель Москвы состоит в том, чтобы столица стала лучшим городом Земли. Он отметил, что замедление в развитии будет означать проигрыш.

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