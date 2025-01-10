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Жители уральского города борются с опаздывающими автобусами с помощью листовок

Екатеринбуржцы расклеивают листовки для борьбы с опаздывающими автобусами
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Shutterstock

В Екатеринбурге местные жители придумали необычный способ, чтобы привлечь внимание к проблеме автобусов, которые ходят не по расписанию. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, уральцы не довольны работой перевозчика «Авто-Плюс» и в частности тем, как ходит 113-й автобус, связывающий областной центр с поселком Бобровский. Инициативная группа, которая собралась в конце 2024 года, написала жалобу на транспортную компанию, указав, что автобусы по маршруту ходят с перебоями.

«Рейсы регулярно отменяются: до 10 рейсов из 19 заявленных на маршруте ежедневно отменяют», — говорится в заявлении активистов.

Чтобы дополнительно привлечь внимание к проблеме екатеринбуржцы стали расклеивать на фонарных столбах листовки с текстом «Заставим 113-й маршрут ходить по расписанию».

Также общественники собирают подписи, чтобы отправить обращение в Управление автомобильных дорог Свердловской области.

Ранее в подмосковных Химках жители привлекли внимание коммунальщиков, поздравив яму с юбилеем.

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