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Россиянам рассказали, как взбодрить тело и мозг после новогодних каникул

Специалист Павлова: прогулки взбодрят тело и мозг после новогодних каникул
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Социальная и умственная деятельность, например, прогулка и чтение, поможет взбодрить тело и мозг после новогодних каникул. Об этом kp.ru рассказала заведующая отделением специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Павлова.

По ее словам, стоит также включать в распорядок дня физическую активность и совместную деятельность с другими членами семьи. Так, например, можно построить снежную крепость или поиграть в снежки с детьми.

«А еще лыжи, санки и коньки, — это то, что не только даст заряд бодрости телу и мозгу, но и укрепит отношение детей к здоровому образу жизни через пример родителей», — добавили в сообщении.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что активный отдых, например, прогулки на свежем воздухе, помогут быстрее войти в режим после новогодних праздников. По его словам, наладить сон можно примерно за три дня.

Ранее россиян призвали не устраивать голодовки после новогодних праздников.

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