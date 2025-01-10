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На Камчатке водитель без прав села в машину и улетела в котлован

В Петропавловске-Камчатском машина спикировала в котлован вместе с водителем
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Госавтоинспекция Камчатки

В Петропавловске-Камчатском женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на Ленинской улице. По данным ведомства, 36-летняя женщина за рулем Mitsubishi въехала в ограждение, после чего машина перевернулась и упала в котлован.

На кадрах с места инцидента заметно, что у автомобиля пострадала передняя часть, с ним работают спасатели.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель госпитализирована в медицинское учреждение», – сообщается в публикации.

Известно, что у женщины не было прав. На данный момент в Госавтоинспекции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в МЧС региона, после падения водитель не могла выбраться из автомобиля самостоятельно, так как была зажата внутри. Специалисты освободили ее с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.

До этого в Карелии более десяти человек пострадали в аварии с участием туристическим автобусом.

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