В Красноярском крае задержаны участники запрещенной украинской организации

В Красноярском крае задержали участников украинской организации «Аллатра», признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ в отношении семерых красноярцев.

По данным следствия, подозреваемые осуществляли руководство и организовывали деятельность движения. Они создали в мессенджере закрытый чат, где публиковали различную информацию о работе организации, привлекали в сообщество новых участников, регулярно организовывали встречи и собрания.

Фигуранты задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Аллатра» (МОД «Аллатра», Громадська Спiлка «Мiжнародний Громадський Рух «АЛЛАТРА») была признана нежелательной в РФ в августе 2023 года. Организация основана в 2011 году в Киеве. У нее есть подразделения в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы.

Ранее сообщалось, что поступившие российским лидерам «Аллатры» деньги ушли на Украину.