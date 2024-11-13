Поступившие российским лидерам «Аллатры» деньги ушли на Украину

За почти два года более 500 человек отправили деньги на счета российских лидеров нежелательной в России международной организации «Аллатра», которые в дальнейшем были перенаправлены через несколько стран на Украину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы.

«Финансирование осуществляется за счет сбора денежных средств на личные карты российских лидеров «Аллатры», только с января 2021 по сентябрь 2022 года поступило переводов от более чем 500 физических лиц. Полученные денежные средства лидеры вывозят за рубеж (Турция, Узбекистан, Азербайджан) и передают украинским координаторам союза», — сказано в документах.

В августе 2023 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра».

В том же месяце Минюст РФ внес «Аллатру» в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации в стране «пророссийской секты» «Аллатра». Основанная в 2011 году в Киеве организация называла себя религиозной и указывала, что ее подразделения действуют в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы.

Ранее житель Московской области собрал 17 миллионов рублей для «Аллатры».