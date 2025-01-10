Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Птицезавод «Черкизово» в Курской области продолжил работу после пожара

ТАСС: птицезавод «Черкизово» в Курской области продолжил работу после пожара
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Птицеводческий комплекс «Черкизово» в Курской области продолжил работу после пожара. Об этом сообщили представители компании ТАСС.

Пострадавший комплекс находится в Горшеченском районе. По данным компании, причины возгорания устанавливаются.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что силы ПВО сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском, обломки упали на «Куриное Царство», принадлежащее «Черкизово». По данным канала, в результате пожара пострадал сотрудник птицефабрики — его госпитализировали с ожогами рук.

В тот же день в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области. К тушению огня привлекались 57 специалистов и 17 единиц техники. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал вероятной причиной пожара перегоревшую проводку.

Ранее «Черкизово» заявило о готовности поставлять в Африку сосиски и наггетсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами