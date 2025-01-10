ТАСС: птицезавод «Черкизово» в Курской области продолжил работу после пожара

Птицеводческий комплекс «Черкизово» в Курской области продолжил работу после пожара. Об этом сообщили представители компании ТАСС.

Пострадавший комплекс находится в Горшеченском районе. По данным компании, причины возгорания устанавливаются.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что силы ПВО сбили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском, обломки упали на «Куриное Царство», принадлежащее «Черкизово». По данным канала, в результате пожара пострадал сотрудник птицефабрики — его госпитализировали с ожогами рук.

В тот же день в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области. К тушению огня привлекались 57 специалистов и 17 единиц техники. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал вероятной причиной пожара перегоревшую проводку.

Ранее «Черкизово» заявило о готовности поставлять в Африку сосиски и наггетсы.