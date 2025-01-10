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Москвичам пообещали дождь и гололед 10 января

Гидрометцентр: облачная погода и дождь ожидается в Москве
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Облачная погода и гололед прогнозируется в Москве в пятницу, 10 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно, дождь, гололедица», — говорится в публикации.

В Гидрометцентре добавили, что в дневные часы столбики термометров покажут от +2 до +4°С. В ночь на субботу температура не изменится и составит тот же промежуток.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах нормы.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от 0 до +5°С, как и в ночь на субботу. Также отмечается, что желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей будет действовать в Москве и Подмосковье до 20 января.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что аномально теплая погода в столице продержится до Старого Нового года, в ночь на 14 января ожидается легкий мороз. По словам эксперта погоды, в дневные часы 14 января вновь начнется оттепель с температурой до +2°C. Синоптик отметила, что такая волнообразная погода сохранится до конца января.

Ранее в российском регионе зафиксировали самый сильный мороз на планете.

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