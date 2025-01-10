Пассажиров отмененного рейса EgyptAir из Шарм-эль-Шейха в Москву перевезли в отель

Рейс египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эль-Шейха в Москву отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. Об этом сообщил РИА Новости один из пассажиров.

«Говорили про неисправность шасси. Нас держали в аэропорту. Рейс был отменен после задержки», — рассказал собеседник агентства.

Пассажир добавил, что на борту самолета из Шарм-эль-Шейха в Москву должны были лететь более 300 человек, из аэропорта их доставили в отель, который в настоящее время находится на реставрации.

На вопрос, не сообщали ли пассажирам новое время вылета самолета в Москву, пассажир ответил, что их должна утром проинформировать туристическая компания.

В свою очередь на сайте EgyptAir говорится, что рейс задерживается, тогда как на вопрос агентства о причинах переноса представитель авиакомпании пока не дал ответа.

До этого сообщалось, что пассажиры, ожидавшие вылет, начали требовать объяснений от представителей авиакомпании, блокируя их выход из зала. После инцидента туристам пообещали отель и начали выводить их из зала ожидания.

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