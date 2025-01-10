В России предложили отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Разработан законопроект, которым предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Андрей Кутепов.

«Законопроектом предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком», — говорится в пояснительной записке.

Как отметил Кутепов, из документа следует, что согласно нынешнему законодательству в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком «до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности».

Сенатор пояснил, что действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. В результате родители пятерых и более детей лишены меры поддержки. Кутепов указал, что сложившаяся ситуация представляется несправедливой на фоне значимости роли многодетных семей в улучшении демографической ситуации в России.

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