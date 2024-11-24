В России предложили ввести налоговые льготы для матерей-предпринимателей

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило ввести налоговые льготы для женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение ФОСТ к министру финансов РФ Антону Силуанову.

В организации уточнили, что льготы предлагается ввести для многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей младше трех лет. Планируется, что подобная мера поддержки значительно улучшит финансовое положение предпринимательниц и создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Почти четверть женщин начали собственный бизнес в декретном отпуске. Это значительная часть малого или среднего предпринимательства (МСП), которая вносит вклад в экономику страны, что свидетельствует о растущей роли женщин в онлайн-бизнесе и подчеркивает необходимость поддержки их предпринимательской активности», — говорится в письме.

В октябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением поддержать студенток, которые находятся в ожидании ребенка, специальным пособием. По мнению парламентария, стипендий «очевидно недостаточно для обеспечения минимального достойного уровня жизни женщины, получающей образование и готовящейся стать матерью».

Ранее в России ввели уголовную ответственность за поддельные налоговые документы.