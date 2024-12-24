В Госдуме предложили женить россиян в роддомах

В России нужно официально разрешить жителям заключать браки в роддомах, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Это важно, так как если ребенок рождается вне брака, отцу придется еще доказать отцовство, объяснила она в беседе с 360.ru.

Депутат назвала проблемой тот факт, что в России много детей появляются на свет вне брака.

«В общем, мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак», — заявила она.

Когда ребенок рождается в не браке, мужчине приходится получать дополнительный документ для подтверждения отцовства. По мнению Буцкой, этот документ действует на мужчин «очень удручающе», так как, помимо прочего, «сделан в темных красках».

Когда ребенок рождается — это самое время принять решение о женитьбе, заключила парламентарий.

До этого Буцкая заявила, что российским женщинам необходимо рожать детей до 35 лет, так как после этого возраста риск генетических мутаций возрастает «в геометрической прогрессии». При этом она согласилась, что медицина сделала огромные шаги вперед, но добавила, что прибегать к этому нет необходимости.

Ранее МВД предложило усилить контроль за фактами рождения детей вне роддомов.