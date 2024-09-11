«Пол вкось, стена съехала»: жительница Перми рассказала, как обрушился ее дом

Жительницу Перми забрали в больницу с подозрением на инсульт после обрушения стен в многоквартирном доме на улице Клары Цеткин — власти отказывались признавать его аварийным. Об этом «Газете.Ru» рассказала дочь пострадавшей Анна.

«Моя мама пришла с работы за документами, именно в этот момент как раз произошло обрушение. Маме стало плохо, приехала скорая. У нее подозрение на инсульт, провалы в памяти, давление, сейчас находится в больнице. Разговаривала с врачом, у нее ишемический инсульт и потеря памяти, амнезия. Может ухудшиться, может улучшиться, ничего не говорят, прогнозов не говорят вообще. Жильцы жаловались. Мама с папой жили в этом доме на первом этаже, прямо возле вот душевой. Им приходилось там мыться. Рядом была еще кухня, где приходилось готовить. [Обрушение] еще и кухню зацепило, стена упала на кухню. Дом не был признан аварийным. Мы выставили на продажу свою комнату. Люди приходили, пугались именно этого места. Состояние у него очень плохое. Идешь по коридору, где душевая, там пол вкось ушел к низу с левой стороны. Стены в ужасном состоянии, каждый день они по миллиметру набирали разрыв, а потом стена вообще съехала», — рассказала она.

Другая жительница дома Венера рассказала «Газете.Ru», что в момент обрушения услышала грохот в душевой. Она отметила, что жильцы просили признать дом аварийным.

«Увидела, что душ полностью обрушился. Я поняла, что опасно здесь находиться в доме. Я позвонила в 112, приехали МЧС, они всех эвакуировали. Я взяла кота, выбежала на улицу, потому что я его бы там не оставила. У меня была паника, я испугалась. Это же дом, а куда потом идти? Некоторым просто негде жить, нет ни денег. Там у нас бывает живут инвалиды. Куда их? Проблема с душем была уже давно. Когда мы просили, чтобы нам признали дом аварийным, его не признали, потому что у нас трещины были не на несущих стенах и не 5-7 миллиметров, как они сказали. Пускай сейчас будут отвечать за это. Старшая по дому у нас везде бегала, чтобы собрать какие-то документы, она активно участвовала в жизни этого дома», — сказала она.

Венера добавила, что сегодня жильцам запретили возвращаться в дом из-за угрозы обрушения.

Утром 11 сентября мэр Перми сообщил, что в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин обрушились помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. Причины обрушения пока не называются. По словам мэра, 17 жильцов эвакуировали из дома. На месте развернули оперативный штаб, в здании работают спасатели.

По данным главы города, пострадавших в результате обрушения нет. При этом местный Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости» опубликовал фотографию, на которой спасатели несут человека на носилках.

Ранее пятиэтажный дом обвалился в Печоре.