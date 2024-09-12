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На Урале у пенсионерки в квартире обвалилась бетонная стена

У челябинской пенсионерки в квартире рухнула бетонная стена

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Прокуратура Челябинской области

В Челябинской области у пенсионерки в квартире рассыпалась бетонная стена. Об этом сообщает местная газета «Вперед».

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября в микрорайоне Гончарка города Троицка. 85-летняя хозяйка квартиры позвонила родственникам и рассказала, что стены в ее жилье «ходят ходуном», после чего через некоторое время перекрытие между первым этажом и подвалом рассыпалось.

Пенсионерки в этот момент дома уже не было. За несколько минут до ЧП ее забрала из квартиры дочь.

На месте работают представители экстренных служб — им предстоит выяснить причину обрушения стены в доме 1968 года постройки.

В пресс-службе областной прокуратуры заявили, что начали расследование по факту случившегося.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании в части отсутствия контроля за техническим состоянием несущих конструкций дома, ненадлежащего проведения мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области стена старого дома рухнула на шестиклассника и отправила его в реанимацию.

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