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Нижегородская пенсионерка поверила лжесотрудникам госорганизаций и лишилась 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде 68-летняя пенсионерка поверила мошенникам и лишилась 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пожилой жительницей Московского района связались неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками госорганизаций. Злоумышленники убедили нижегородку перевести свои сбережения на «безопасный счет», и она последовала их инструкциям.

В результате россиянка перевела преступникам 1,5 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве местная жительница доверилась лжесвященнику и потеряла более 7 млн рублей. Пожилая женщина подружилась с протоиереем из храма, расположенного рядом с ее домом, а затем с ней от его имени связался злоумышленник.

Ранее двух пособников лжеброкеров, похитивших более 20 млн рублей, задержали в Иркутске.

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