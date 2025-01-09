Двух пособников лжеброкеров, похитивших более 20 млн рублей, задержали в Иркутске

Якутские полицейские задержали в Иркутске двух пособников лжеброкеров, которые выманили у якутян более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, двое аферистов помогали лжеброкерам выманивать деньги у желавших заработать на инвестициях якутян. Мужчины приобретали банковские и SIM-карты, данные которых затем передавали своим кураторам, а также вербовали для мошенников так называемых «обнальщиков».

По указаниям лжеброкеров жертвы переводили свои средства на реквизиты этих карт. Большая часть похищенных денег уходила организаторам схемы, а оставшаяся часть доставалась пособникам.

В общей сложности злоумышленники выманили у трех якутян более 20 миллионов рублей. Задержать аферистов удалось в Иркутске, у них было обнаружено и изъято свыше 100 банковских карт, 32 сотовых телефона и множество SIM-карт. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

По предварительной информации, задержанные также могли участвовать в более чем 20 аферах под видом инвестиций в отношении жителей разных регионов России.

Ранее в Москве школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей, чтобы «спасти родителей».