Стало известно, где россияне путешествовали на январских каникулах

Россияне на январских каникулах отдыхали в Москве, Петербурге и Стамбуле

Треть россиян провели каникулы с семьей, 21% просто отдыхали и ничего не делали, 11% так отрывались, что им нужно еще несколько выходных, 9% — работали, а 6% остались недовольны новогодними праздниками.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый отправился в путешествие: 15% из них уже завершили свою поездку, а 5% все еще изучают новые локации. Более половины туристов, а именно 68%, отдыхали внутри страны, а остальные 32% — за границей.

Большинство туристов провели новогодние праздники в Москве: на столицу пришлось 20,8% отельных бронирований. Многие также отправились в Санкт-Петербург (там оформлено 15,0% заказов) и Сочи (доля города составила 9,7%).

Кроме того, в список популярных направлений вошли Казань (3,0%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,2%), Калининград (2,1%) Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Новосибирск (1,2%).

Среди зарубежных городов лидирует Стамбул: турецкий мегаполис на каникулах посетили 7,2% россиян. Следом идут Дубай, где отдыхали 6,0% туристов, и Пхукет с долей 4,4%.

Помимо этого, в топ самых востребованных направлений попали Бангкок (3,4%), Минск (3,1%) Паттайя (2,4%) Ереван (2,1%) Париж (1,7%) Тбилиси (1,4%) и Абу-Даби (1,2%).

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