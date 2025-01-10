Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где россияне путешествовали на январских каникулах

Россияне на январских каникулах отдыхали в Москве, Петербурге и Стамбуле
close
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Треть россиян провели каникулы с семьей, 21% просто отдыхали и ничего не делали, 11% так отрывались, что им нужно еще несколько выходных, 9% — работали, а 6% остались недовольны новогодними праздниками.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый отправился в путешествие: 15% из них уже завершили свою поездку, а 5% все еще изучают новые локации. Более половины туристов, а именно 68%, отдыхали внутри страны, а остальные 32% — за границей.

Большинство туристов провели новогодние праздники в Москве: на столицу пришлось 20,8% отельных бронирований. Многие также отправились в Санкт-Петербург (там оформлено 15,0% заказов) и Сочи (доля города составила 9,7%).

Кроме того, в список популярных направлений вошли Казань (3,0%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,2%), Калининград (2,1%) Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Новосибирск (1,2%).

Среди зарубежных городов лидирует Стамбул: турецкий мегаполис на каникулах посетили 7,2% россиян. Следом идут Дубай, где отдыхали 6,0% туристов, и Пхукет с долей 4,4%.

Помимо этого, в топ самых востребованных направлений попали Бангкок (3,4%), Минск (3,1%) Паттайя (2,4%) Ереван (2,1%) Париж (1,7%) Тбилиси (1,4%) и Абу-Даби (1,2%).

Ранее врач дала советы, как восстановить организм после праздников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами