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Депутат Федоров получил угрозы о неонацистов из ДШРГ «Русич»

Депутат Федоров: США и ЕС попытаются использовать неонацистов из ДШРГ «Русич»
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Геннадий Дубовой/РИА Новости

Депутат из рядов «Единой России» Евгений Федоров заявил, что ему угрожал сторонник фашизма из ДШРГ «Русич». С такими словами он выступил в интервью для Daily Storm.

После того как Федоров в своем Telegram-канале призвал расправиться с российскими неонационалистами как с угрозой РФ как многонациональному государству, в канале отряда появилось заявление о том, что «русские националисты сами могут зарезать его, как собаку, и им ничего не будет».

«Наши противники в США будут обязательно пытаться раскачать Майдан в России по принципу этнической ненависти к людям других национальностей, как это было в Киеве. Этот процесс надо предотвращать, как он в принципе предотвращался в предыдущие временные периоды», — подчеркнул депутат.

Отвечая на угрозу в свой адрес, Федоров выразил уверенность в том, что ее автором был «конкретный сторонник фашистской идеологии» и он намерен выяснить его личность.

До этого депутат Шеремет пожаловался в полицию на ДШРГ «Русич» после поста о жертвоприношении татарина.

ДШРГ «Русич» — боевой отряд русских националистов, который в 2014 году основал Алексей Мильчаков. Его члены принимали участие в военном конфликте в Донбассе с 2014 года и в военной операции России на Украине. В своем Telegram-канале ДШРГ неоднократно поддерживала жестокие практики в отношении пленных. Командиры группы находятся под санкциями ЕС и США.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует.

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