Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

Патриарх Кирилл призвал не пугать людей несуществующим русским национализмом

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал не пугать людей русским национализмом, поскольку его не существует. Об этом владыка заявил на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора, его цитирует РИА Новости.

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — сказал патриарх, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

При этом, по словам клирика, роль русского народа в сохранении России является важной темой, к которой стоит обратиться.

Патриарх Кирилл также отметил, что те, кто стоит за терактом в «Крокусе», пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в РФ, а также столкнуть сторонников двух традиционных религий — христианства и ислама.

До этого в Госдуме предложили временно запретить продавать мигрантам оружие.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами