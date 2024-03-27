Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал не пугать людей русским национализмом, поскольку его не существует. Об этом владыка заявил на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора, его цитирует РИА Новости.

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает», — сказал патриарх, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

При этом, по словам клирика, роль русского народа в сохранении России является важной темой, к которой стоит обратиться.

Патриарх Кирилл также отметил, что те, кто стоит за терактом в «Крокусе», пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в РФ, а также столкнуть сторонников двух традиционных религий — христианства и ислама.

До этого в Госдуме предложили временно запретить продавать мигрантам оружие.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами.