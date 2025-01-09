Невеста погибшего в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах

Тульский предприниматель Виктор Соловьев, который был убит в Грузии, произнес пророческие слова незадолго до своей смерти. Об этом в интервью aif.ru заявила его бывшая невеста Анастасия.

«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Еще чуть-чуть и прямо в рай» <...> И как-то иначе теперь смотришь на все это», — сказала Анастасия.

Она отметила, что, когда они обсуждали детей, Виктор говорил, что это «уже не нужно, в этом нет смысла». Также она упомянула, что во время их последнего разговора в декабре он был в подавленном состоянии и планировал продать свой бизнес, чтобы уехать на Бали. Анастасия уверена, что Виктор не был тем, кто сам провоцировал конфликт, так как всегда переводил агрессию в шутку.

Виктор Соловьев приехал в Грузию вместе со своей спутницей, в ночь на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить.

В итоге нападавшие бросили туристку и автомобиль пары и скрылись вместе с Соловьевым. Они уже задержаны, им грозит пожизненное заключение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились новые подробности об убитом в Грузии россиянине.