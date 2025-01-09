Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста погибшего в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах

Невеста убитого в Грузии россиянина рассказала о его пророческих словах
close
Николай Левшиц/Telegram

Тульский предприниматель Виктор Соловьев, который был убит в Грузии, произнес пророческие слова незадолго до своей смерти. Об этом в интервью aif.ru заявила его бывшая невеста Анастасия.

«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Еще чуть-чуть и прямо в рай» <...> И как-то иначе теперь смотришь на все это», — сказала Анастасия.

Она отметила, что, когда они обсуждали детей, Виктор говорил, что это «уже не нужно, в этом нет смысла». Также она упомянула, что во время их последнего разговора в декабре он был в подавленном состоянии и планировал продать свой бизнес, чтобы уехать на Бали. Анастасия уверена, что Виктор не был тем, кто сам провоцировал конфликт, так как всегда переводил агрессию в шутку.

Виктор Соловьев приехал в Грузию вместе со своей спутницей, в ночь на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить.

В итоге нападавшие бросили туристку и автомобиль пары и скрылись вместе с Соловьевым. Они уже задержаны, им грозит пожизненное заключение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились новые подробности об убитом в Грузии россиянине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами