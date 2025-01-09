«Плеснул и уехал»: соседка рассказала о поджоге дома в Подмосковье

Жительница подмосковной деревни Алабушево Татьяна рассказала «Газете.Ru», что пожар в одном из частных домов устроил бывший муж хозяйки, которая погибла в результате возгорания.

«Дом был разделен на две половины, в одной жила погибшая женщина, во второй — пожилой мужчина. Он не пострадал, сам вышел — за ним дети приехали, увезли в Москву. Поджигатель — это бывший муж погибшей, они то сходились, то разбегались. Он приехал на такси, плеснул, поджег и уехал, его по камерам опознали. Он на костылях был, видеокамеры у соседей направлены на этот дом. Второй мужчина (гость погибшей. – «Газета.Ru») вылез из окна босиком и был не в себе, практически ничего не рассказал, довольно быстро ушел. Почему его не задержали — непонятно», — сказала она.

По словам Татьяны, местные пожарные не смогли справиться с возгоранием, поэтому на помощь вызвали их коллег из Зеленограда. Она отметила, что пожар потушили спустя два с половиной часа.

«Первой прибыла пожарная машина Солнечногорского района — плохо оборудованный старый автомобиль. Эта бригада совсем не справилась, малый объем цистерны — они постоянно отъезжали залить воду. На помощь вызвали зеленоградских пожарных, там несколько машин приехало, три или пять. Они отлично справились, сразу прожекторами место осветили, все залили. Пожар от бензина был <...> то розовый, то фиолетовый, то оранжевый — довольно плохо такие тушатся. Гореть начал в 2:20, соседи сразу пожарных вызвали, к 5 утра все уже потушили», — пояснила она.

9 января РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что гражданина Молдавии подозревают в поджоге дома с людьми внутри в Солнечногорском городском округе. По данным канала, мигрант воспользовался канистрой с бензином и поджег входную дверь и крыльцо, позже огонь распространился на другие предметы. В момент произошедшего в доме находились три человека, двое из которых смогли выбраться из здания. Спасти 42-летнюю женщину, оставшуюся в доме, не смогли.

Как сообщили ТАСС следователи, подозреваемый задержан.

Ранее в Саратове неизвестный поджег машину возле жилого дома.